Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4) - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4)

23.02.2022 18:57
Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4)

'ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETTİLER'İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan Yaşar Sözal (51), dehşet dolu o anları anlattı.

'ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETTİLER'

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan Yaşar Sözal (51), dehşet dolu o anları anlattı. Çok zor anlar yaşadıklarını belirten Sözal, "Saat 06.00- 06.30 gibi Yunan botu bize taciz ateşinde bulundu. Savunmasızdık. Onlar için tehlike teşkil etmiyorduk. Öldürmek için ateş ettiler. Teknemize molotofkokteyli atıp yakmaya çalıştılar. Bizi öldürmek istediler. Neden böyle yaptılar bilmiyorum. Belki bizi düşman olarak görüyorlar. Oysa, biz sadece balıkçıyız. Direkt ateş ettiler" dedi.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ KEMİKTE DURUYORTeknelerine MP 5 otomatik silahla ateş edildiğine dikkat çeken Sözal, "Yaralandım. Bacağımda mermi çekirdeği halen duruyor. Kemikteki çekirdeğin çıkartılmasının şu an için riskli olduğu söylendi. Doktor kendi kaynama yaparsa ameliyata gerek olmadığını söyledi. Balıkçılarımız bunlardan hep çekiyor. Bunu hep yapıyorlar. Taciz atışında bulunuyorlar. Devletimize sığınıyoruz. Devletimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.TEKNESİNE DÖNDÜ

Çeşme Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Foça'daki teknesine dönen Sözal'ı, meslektaşı Bahattin Alıkçıoğlu karşıladı. Alıkçıoğlu, dün geceki olayda zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiğin neler yaşadığını anladığını söyledi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,


Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4)
Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4)
Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4)
Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4)
YORUMLAR
500
Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi Türkiye'den Yunanistan'a 'nota' Türkiye'den Yunanistan'a 'nota'

Karaburun, İzmir, Yunan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4) - Son Dakika


Son Dakika
18:23 Ali Babacan, Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor
18:15 Son Dakika: Türkiye, Yunan Sahil Güvenliği'nin bir Türk vatandaşını yaraladığı olay hakkında Yunanistan'a protesto notası verdi
18:13 Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu! Yapılan sözleşme süresi herkesi şaşırttı
17:58 Son Dakika: Bilim Kurulu'nun önemli toplantısı 1 Mart'a ertelendi!
17:45 Emniyet müdür yardımcısını şehit etmişti! O polise ağırlaştırılmış müebbet
17:44 Ali Koç'un uyarılarını dikkate almadı! Mesut Özil'den yeni ticari girişim
17:28 Taylandlı adam, kulübesinde şişme bebekle birlikte olurken yaşamını yitirdi!
17:24 Üzücü haberi Ertem Şener verdi: Halit Kıvanç artık kimseyi tanımıyor, konuşamıyor ve çok hasta
17:15 Son Dakika: Erdoğan, Rusya lideri Putin'le telefonda görüştü! Moskova-Kiev kriziyle ilgili önemli mesajını tekrarladı
17:06 Çay içtikleri esnada evlerini 3 boğa bastı! 2 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 19:02:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement