Yunan unsurları, 2 Türk balıkçı teknesine ateş açtı: 1 yaralı (4) - Son Dakika

'ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ ETTİLER'

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, 2 Türk balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca açılan ateş sonucu sağ bacağından yaralanan Yaşar Sözal (51), dehşet dolu o anları anlattı. Çok zor anlar yaşadıklarını belirten Sözal, "Saat 06.00- 06.30 gibi Yunan botu bize taciz ateşinde bulundu. Savunmasızdık. Onlar için tehlike teşkil etmiyorduk. Öldürmek için ateş ettiler. Teknemize molotofkokteyli atıp yakmaya çalıştılar. Bizi öldürmek istediler. Neden böyle yaptılar bilmiyorum. Belki bizi düşman olarak görüyorlar. Oysa, biz sadece balıkçıyız. Direkt ateş ettiler" dedi.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ KEMİKTE DURUYORTeknelerine MP 5 otomatik silahla ateş edildiğine dikkat çeken Sözal, "Yaralandım. Bacağımda mermi çekirdeği halen duruyor. Kemikteki çekirdeğin çıkartılmasının şu an için riskli olduğu söylendi. Doktor kendi kaynama yaparsa ameliyata gerek olmadığını söyledi. Balıkçılarımız bunlardan hep çekiyor. Bunu hep yapıyorlar. Taciz atışında bulunuyorlar. Devletimize sığınıyoruz. Devletimiz gereğini yapacaktır" diye konuştu.TEKNESİNE DÖNDÜ

Çeşme Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Foça'daki teknesine dönen Sözal'ı, meslektaşı Bahattin Alıkçıoğlu karşıladı. Alıkçıoğlu, dün geceki olayda zorlu şartlarda görev yapan Mehmetçiğin neler yaşadığını anladığını söyledi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,