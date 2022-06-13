Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika
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Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

13.06.2022 16:12
Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü

EDİRNE sınırında, Yunanistan güvenlik güçlerinin silahla ateş açması sonucu Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

EDİRNE sınırında, Yunanistan güvenlik güçlerinin silahla ateş açması sonucu Afganistan uyruklu 1 kaçak göçmen hayatını kaybetti.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Yunanistan sınırındaki Alibey köyünde meydana geldi. İddiaya göre, sınırı kaçak geçmek isteyen bir grup Afganistan uyruklu göçmene, Yunanistan tarafındaki güvenlik güçlerince ateş açıldı. 8 kişilik grup içinde bulunan 1 kişi, ağır yaralandı. Olayın duyulması üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri tarafından alınan yaralı göçmen, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Afgan göçmen, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Afganistan, Yunanistan, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan unsurları sınırda göçmenlere ateş açtı: 1 ölü - Son Dakika
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