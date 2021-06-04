Yunan unsurları tarafından geri itilen 32 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 2 Haziran saat 02.01'de, Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 32 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

İzmir 'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 32 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mehmet Ali Erbil, gözyaşları içinde anlattı: Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim

Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte