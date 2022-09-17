Yunan kuvvetlerinin ikinci kez taciz ettiği Türk balıkçı: Alçaklıkları bitmeyecek ama vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika
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Yunan kuvvetlerinin ikinci kez taciz ettiği Türk balıkçı: Alçaklıkları bitmeyecek ama vazgeçmeyeceğiz

17.09.2022 15:20

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında uluslararası sularda balık avlarken ikinci kez Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından tacize uğrayan İlker Özdemir, o anları cep telefonuyla görüntüleyerek, "Bunların alçaklıkları bitmeyecek ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar" ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda avlanan Türk balıkçı İlker Özdemir, Yunan sahil güvenlik botunun tacizine uğradı. Gökçeada ve Yunanistan'ın Semadirek Adası açıklarındaki uluslararası sularda bulunan Zürafa kayalıkları bölgesinde avlanmak için denize açılan Özdemir ve ekibi, bir süre sonra kendilerine doğru yaklaşan botu fark etti.

GÖRÜNTÜLENDİKLERİNİ ANLAYINCA KAÇTILAR

Bottakilerin Yunan Sahil Güvenlik ekibi olduğunu gören İlker Özdemir, rotasını bozmadan ilerlemeyi sürdürdü. Ekiplerin Özdemir'e ait teknenin çevresinde hızla turlaması, tekne personeli tarafından görüntülendi. Yunan botundakiler, görüntülendiklerini fark etmelerinin ardından bölgeden hızla uzaklaştı.

YUNAN UNSURLARI TARAFINDAN İKİNCİ KEZ TACİZE UĞRAYAN BALIKÇI O ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

"SİZ KAÇARSANIZ ONLARIN İSTEDİĞİ OLUR"

İlker Özdemir, şubat ayında yaşadığı taciz olayının ardından yeniden başından geçen benzer anlara ait görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntülerde, Yunan sahil güvenliğinin Türk balıkçılara karşı tacizden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Özdemir, şunları söyledi:

"Onlar vazgeçmiyorlar ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Biz mücadelemizi veriyoruz. Zürafa kayalıklarına 4 mil uzaklıktayız. Semadirek Adası'na bundan sonra 6-6,5 mil var. Bunların alçaklıkları bitmeyecek ama biz de vazgeçmeyeceğiz. Burası uluslararası su olduğu için bunların burada bulunmaları suç. Hiçbir şey yapamazlar ancak böyle etrafınızda dolaşırlar. Siz kaçarsanız onların istediği olur. Biz bu bölgelerde şartlar ne olursa olsun avlanacağız."

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Kaynak: DHA

Gökçeada, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan kuvvetlerinin ikinci kez taciz ettiği Türk balıkçı: Alçaklıkları bitmeyecek ama vazgeçmeyeceğiz - Son Dakika

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