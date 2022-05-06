İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

06.05.2022 19:07
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Bottaki, Yunanistan unsurlarınca geri itildikleri belirlenen 41 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı Fethiye açıklarında sürüklenen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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