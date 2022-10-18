Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı

18.10.2022 10:41
Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 47 kaçak göçmen kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla Kuşadası'nın Zeytinlik mevkisi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Ekipler, ortak çalışma ile Yunan unsurlarınca geri itilen 23'ü Filistin, 20'si Kongo, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Yemen, 1'i Angola, 1 Çat uyruklu, toplam 47 kaçak göçmen kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, karaya çıkartıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.


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Kaynak: DHA

Kuşadası, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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