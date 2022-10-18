Yunan unsurlarınca geri itilen 47 göçmen kurtarıldı

İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla Kuşadası'nın Zeytinlik mevkisi açıklarında kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Ekipler, ortak çalışma ile Yunan unsurlarınca geri itilen 23'ü Filistin , 20'si Kongo , 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti, 1'i Yemen , 1'i Angola , 1 Çat uyruklu, toplam 47 kaçak göçmen kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, karaya çıkartıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Göçmen, Güncel, Son Dakika

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