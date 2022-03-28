YUNAN UNSURLARINCA GERİ İTİLİP, KUŞADASI AÇIKLARINDA YAKALANAN 8 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI - Son Dakika
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YUNAN UNSURLARINCA GERİ İTİLİP, KUŞADASI AÇIKLARINDA YAKALANAN 8 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

28.03.2022 11:42

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan ve Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 8 şüphelinin yapılan sorgusunda FETÖPDY üyesi olduğu saptandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yakalanan ve Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen 8 şüphelinin yapılan sorgusunda FETÖPDY üyesi olduğu saptandı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sivil girişinin yasak olduğu Dipburun Koyu'nda bir grup kaçak göçmen tespit etti. Ekipler, koyda bulunan 9 kişiyi gözaltına alarak jandarma merkezine götürdü. Burada yapılan parmak izi incelemesinde şüphelilerin, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle ihraç edilen ve bu suçtan dolayı yargılanmaları devam eden eski yarbay Ş.A.D., eski astsubay başçavuş M.Y., eski astsubay üstçavuş M.H., eski astsubay başçavuş T.B., eski astsubay üstçavuş G.A., eski astsubay B.S. ve eski üsteğmen F.M.O. ile örgüte ait okullarda öğretmenlik yapmış olan A.D. olduğu belirlendi. Diğer kişinin ise Afganistan uyruklu olduğu öğrenildi. 9 şüphelinin Yunan unsurlarınca geri itildiği ve karaya çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 şüpheli tutuklanırken, Afganistan uyruklu kişi ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. FETÖ üyelerinin ifadelerinde konuşmadığı, Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin ise ifadesinde 8 kişiyle birlikte Yunanistan unsurlarınca geri itildiklerini söylediği öğrenildi. (DHA)

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Fetullahçı Terör Örgütü, Kuşadası, Aydın, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUNAN UNSURLARINCA GERİ İTİLİP, KUŞADASI AÇIKLARINDA YAKALANAN 8 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI - Son Dakika


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