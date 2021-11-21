Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde tepki toplayan uygulama! Göçmenleri bile bile ölüme ittiler - Son Dakika

Yunanistan, Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri, insanlık dışı uygulamalarla Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Yunan Sahil Güvenlik personelinin, silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları göçmenleri, Türk kara sularına ittikleri görüntüler paylaşıldı.

GÖÇMEN BOTUNU GERİ İTTİLER

Farklı dönemlerde kaydedilen görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde geri ittiği görülüyor.

İNSANLIK DIŞI UYGULAMA KAMERADA

Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor.

SOPAYLA VURUP SİLAH DOĞRULTTULAR

Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurları göçmenlere sopa ile vuruyor, silah doğrultuyor ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor.

Görüntülerde, Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darbedilenler de bulunuyor.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan sahil güvenlik unsurlarının Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ahlaksızlık ve zalimlik. Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor, savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV'lerde yayınlanıyor."

FAHRETTİN ALTUN: BU İNSANLIK ADINA BİR UTANÇ TABLOSUDUR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur."