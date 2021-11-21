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Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde tepki toplayan uygulama! Göçmenleri bile bile ölüme ittiler - Son Dakika

Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde tepki toplayan uygulama! Göçmenleri bile bile ölüme ittiler

21.11.2021 15:44

Ege Denizi'nde göçmenlere karşı insanlık dışı uygulamalarına devam eden Yunan unsurları, içerisinde kadın ve çocukların bulunduğu botu batırmaya çalıştı. O anlar kameralara kaydedilirken, Yunan personellerinin göçmenlere sopayla vurup, botun çevresine ateş açtıkları görüldü. Diğer taraftan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan yaptığı paylaşımla görüntülere tepki gösterdi.

Yunanistan, Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenleri, insanlık dışı uygulamalarla Türk kara sularına itmeye devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Yunan Sahil Güvenlik personelinin, silah doğrulttukları ve sopayla vurdukları göçmenleri, Türk kara sularına ittikleri görüntüler paylaşıldı.

Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama! Göçmenleri göz göre göre ölüme ittiler

GÖÇMEN BOTUNU GERİ İTTİLER

Farklı dönemlerde kaydedilen görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu düzensiz göçmenleri acımasız şekilde geri ittiği görülüyor.

Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama! Göçmenleri göz göre göre ölüme ittiler

İNSANLIK DIŞI UYGULAMA KAMERADA

Kamera kayıtlarıyla da defalarca kanıtlanan insanlık dışı uygulama ile Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları düzensiz göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor.

Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama! Göçmenleri göz göre göre ölüme ittiler

SOPAYLA VURUP SİLAH DOĞRULTTULAR

Tehlikeli manevralarla göçmen botunun ilerlemesine engel olan Yunan unsurları göçmenlere sopa ile vuruyor, silah doğrultuyor ve botu batırmak için teşebbüslerde bulunuyor.

Görüntülerde, Yunan unsurlarının havaya ve botun çevresine ateş açtıkları anlar da yer alıyor. Türkiye tarafından yardım eli uzatılan göçmenlerin arasında Yunan personeli tarafından darbedilenler de bulunuyor.

Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama! Göçmenleri göz göre göre ölüme ittiler

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK, TEPKİ GÖSTERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunan sahil güvenlik unsurlarının Ege Denizi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere yönelik insanlık dışı uygulamalarına tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ahlaksızlık ve zalimlik. Yunan güçleri göçmen botunu sürüklüyor, şişliyor, savunmasız insanları ölüme sürüklüyor. Bütün bunlar NATO unsurunun gözünün önünde gerçekleşiyor. AB seyrediyor. Türk Sahil Güvenliği olmasa ölecek bu insanlar. Dünya bu ahlaksız zalimliğe dur demelidir. Yunan güçleri savunmasız insanları öldürmeye teşebbüs ediyor. İnsanları kelepçeleyip ölüme terk ediyor. Cumhurbaşkanımız defalarca bu kayıtları AB yetkililerine iletti. Haberimiz yok diyorlar. Halbuki bunlar TV'lerde yayınlanıyor."

Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde insanlık dışı uygulama! Göçmenleri göz göre göre ölüme ittiler

FAHRETTİN ALTUN: BU İNSANLIK ADINA BİR UTANÇ TABLOSUDUR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota insanlık dışı muamelesine "Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur." sözleriyle tepki gösterdi. Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin olduğu botu batırma girişimlerinin yer aldığı videoyu paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'ın mülteci politikasının içler acısı fotoğrafı... Ne akıl alır, ne de vicdan... Ne yazık ki Batı dünyası, Avrupa Birliği Yunanistan'ın bu tutumu karşısında sessiz. Bu, insanlık adına bir utanç tablosudur."

Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde tepki toplayan uygulama! Göçmenleri bile bile ölüme ittiler

Fahrettin Altun, Yunanistan, Ege Denizi, Yunan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde tepki toplayan uygulama! Göçmenleri bile bile ölüme ittiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan unsurlarından Ege Denizi'nde tepki toplayan uygulama! Göçmenleri bile bile ölüme ittiler - Son Dakika
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