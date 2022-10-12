Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na, ilçenin açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik ekibi, bottaki 20'si Kongo , 16'sı Orta Afrika Cumhuriyeti, 2'si Mali, 2'si Haiti , 1'i de Ruanda olmak üzere toplam 41 kaçmak göçmeni kurtardı. Yunan unsurlarınca geri itildiği belirlenen kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, karaya çıkartıldı. Jandarmaya teslim edilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü 'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunan unsurlarının geri ittiği 41 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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