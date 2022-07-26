Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak kurtarıldı - Son Dakika
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Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak kurtarıldı

26.07.2022 16:16
Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak kurtarıldı

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 48 kaçak, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

İZMİR'in Foça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarının Türk kara sularına ittiği 48 kaçak, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na saat 06.00 sıralarında, Foça Aslanburnu açıklarında kaçakların olduğu ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye giden ekipler, can salları içinde 48 kaçak göçmenin bulunduğu tespit etti. Aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı kaçak göçmenler, Foça Balıkçı Barınağı'na getirildi.

Kurtarılanlardan Mustafa Muhammed Adem, "Yemenliyim. Yunanistan'a geçmek istiyorduk ama yakalandık. Bize vurup, telefonlarımızı, paralarımızı aldılar. Aramızda kadınlar ve çocuklar var. Bizi can salıyla denize bıraktılar. Botun motorunu, yakıtını aldılar. Sonrasında Türk Sahil Güvenliği bizi kurtarıp, buraya getirdi" dedi.

Foça Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen kaçak göçmenlerin Yemen, Eritre ve Somali uyruklu oldukları belirlendi. Sorgu ve sağlık muayeneleri devam eden kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.


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Kaynak: DHA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan unsurlarının geri ittiği 48 kaçak kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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