Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 05.40 sıralarında Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen iki lastik bottaki 76 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yunan unsurlarının geri ittiği 76 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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