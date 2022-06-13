Yunan unsurlarının geri ittiği 76 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Yunan unsurlarının geri ittiği 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

13.06.2022 16:48
Yunan unsurlarının geri ittiği 76 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunan unsurlarının Çeşme açıklarında geri ittiği iki lastik bottaki 76 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yunan unsurlarının Çeşme açıklarında geri ittiği iki lastik bottaki 76 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, bu sabah saat 05.40 sıralarında Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında, Yunan unsurları tarafından geri itilen iki lastik bottaki 76 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtardığı düzensiz göçmenler Çeşme Limanı'na getirildi. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilecekleri öğrenildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

İzmir, Çeşme, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yunan unsurlarının geri ittiği 76 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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