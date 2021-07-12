YUNAN UNSURLARININ İTTİĞİ 43 GÖÇMENİN KURTARILMA ANI KAMERADA - Son Dakika

YUNAN UNSURLARININ İTTİĞİ 43 GÖÇMENİN KURTARILMA ANI KAMERADA

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geçen günlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmenin Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılma anı kameralara yansıdı.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında geçen günlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmenin Türk Sahil Güvenlik ekibi tarafından kurtarılma anı kameralara yansıdı. Ayvacık ilçesi açıklarında yaşanan olay, 5 Temmuz günü saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Ekipler, lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 43 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenlerin lastik bottan Sahil Güvenlik botuna alınmaları ve Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilme anları kameralara yansıdı.

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