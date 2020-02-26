Yunan ve Bulgar liderler Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Politika Yunan ve Bulgar liderler Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

Yunan ve Bulgar liderler Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı

6 saat önce

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dedeağaç'ta Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı.

Yunan ve Bulgar liderler Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı, System.String[]

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dedeağaç'ta Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı.


Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinde bir araya gelerek iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda enerji, ekonomi, turizm ve yatırımlar ele alınırken ayrıca iki ülke arasında çeşitli iş birliği anlaşmaları imzalandı.


Başbakan Borisov ile mevkidaşi Miçotakis iki devlet arasındaki iş birliğinin bölgenin kalkınması için bir garanti olduğunu belirterek ticari-ekonomik ilişkilerin daha da genişlemesi için çalışacaklarını ifade etti. - DEDEAĞAÇ

Bulgaristan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koronavirüs salgını İran ve Irak'ın ardından Yunanistan'a da sıçradı
İYİ Parti'den HDP'nin ittifak çağrısına net yanıt: Önce PKK'ya terör örgütü desinler Doğu Perinçek'ten CHP ile ittifak iddiası: 'Kılıçdaroğlu, HDP olmazsa olmaz' dedi MHP Lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet'in PKK özlemi" sözlerine Davutoğlu'ndan yanıt geldi

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 01:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunan ve Bulgar liderler Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]