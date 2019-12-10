Son Dakika Haberleri: Yunan ve Rum yönetimi, Türkiye ile Libya anlaşmasını AB gündemine taşıyor
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Yunan ve Rum yönetimi, Türkiye ile Libya anlaşmasını AB gündemine taşıyor

7 saat önce

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını Avrupa Birliği (AB) gündemine taşımaya hazırlanıyor.

Yunan ve Rum yönetimi, Türkiye ile Libya anlaşmasını AB gündemine taşıyor, System.String[]

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım'da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasını Avrupa Birliği (AB) gündemine taşımaya hazırlanıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in Perşembe ve Cuma günleri yapılacak olan AB Zirve Toplantısı'nda konuyu gündeme taşıyacakları belirtildi.

'SERT AÇIKLAMA İSTİYORLAR'

Miçotakis ile Anastasiadis'in, hedefinin AB'nin desteğini almak ve toplantının sonuç bildirgesine, Türkiye'nin AB üyesi devletlerin egemenlik haklarını saygılı olması gerektiği ifadesini ekletmek olduğu kaydedildi.

Rum medyasına göre, Yunanistan ve Rum hükümeti, AB'den konuya ilişkin daha sert bir tutum beklentisi içerisinde, ama AB bu konuda daha temkinli davranmayı seçiyor.


Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Libya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:12 Kaynak: DHA
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