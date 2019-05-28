Yunan vekil seçim sonuçlarını beğenmedi, partisinden istifa etti
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Yunanistan'da hükümet partisi Syriza'nın Pire Milletvekili Theodora Megaloikonomou, pazar günü yapılan seçimlerdeki kötü sonuçların ardından partisinden ayrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:05 Kaynak: DHA
Yunanistan'da pazar günü yapılan seçimlerde, hükümet partisi Syriza'nın kötü seçim sonuçlarının ardından, Pire Milletvekili Theodora Megaloikonomou, Meclis Başkanı Nikos Vuçis'e gönderdiği mektupla partisinden ayrıldığını; mecliste bağımsız milletvekili olarak kalacağını bildirdi. Ayrıca Megaloikonomou, Başbakan Aleksis Çipras'a, istifasının nedenlerini açıklayan bir mektup gönderdi. İstifanın ardından hükümet partisinin 152 milletvekili kaldı.
Megaloikonomou 2017'de Merkez Birliği (Enosi Kentroon) Partisinden ayrılmış, daha sonra Syriza'ya geçmişti.
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