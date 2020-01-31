Yunan vekile bayraklı tepki - Son Dakika

Yunanistan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosunda (AP) Türk bayrağını yırtmasına tepki amacıyla Safranbolu Belediyesi tarafından tüm hizmet binalarına Türk bayrağı asıldı.



Safranbolu Belediye Başkan Vekili Onur Varlı'nın talimatıyla, AP'de Yunan milletvekili tarafından Türk bayrağının yırtılarak protesto girişiminde bulunulması üzerine belediye hizmet birimlerinin tamamına Türk bayrağı asıldı.



Başkan Vekili Varlı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Eylül 1922'de İzmir'in Yunan işgalinden kurtarılması sebebiyle bulunduğu şehirde, üzerine basılıp geçilmek için bir halı gibi serili Yunan bayrağını kaldırttığını hatırlattı.



Varlı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'Bayrak bir milletin özgürlük alametidir. Düşmanın da olsa hürmet lazımdır' sözünü hatırlatarak ırkçılığın her türlüsünün herkese zarar vereceğini belirtmek istiyorum" diye konuştu. - KARABÜK