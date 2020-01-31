Yunan vekile tepki için Uludağ'da dev Türk bayrağı açarak kaydılar - Son Dakika

BURSA Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Avrupa Parlamentosu'nda konuşma yaparken Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline tepki olarak, 20 metrekarelik Türk bayrağı ile Uludağ'da kaydı.

Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlemantosu Genel Kurulu'nda konuşurken Türk bayrağını yırtan Yunanistan milletvekili Loannis Lagos'a bir tepki de Bursalı kayakçılardan geldi. Bursa Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği üyeleri, Yunan milletvekiline tepki göstermek amacıyla 20 metrekare büyüklüğündeki Türk bayrağını açarak pistin zirvesinden kaydı. Ellerindeki Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk portesi ile kayan yaklaşık 30 kişilik gruba, pistte bulunanlar da alkışlarla destek verdi.

'BAYRAK İÇİN GEREKİRSE ÖLÜRÜZ'