Son Dakika Haberleri: Yunan Vekilin Evine Molotoflu Saldırı

Yunan Vekilin Evine Molotoflu Saldırı

1 saat önce

- SYRİZA partisinin Pella milletvekili Theodora Tzakri'nin evine molotoflu saldırı düzenlendi.

Yunan Vekilin Evine Molotoflu Saldırı, System.String[]
- SYRİZA partisinin Pella milletvekili Theodora Tzakri'nin evine molotoflu saldırı düzenlendi.

?ugün Yunan Parlamentosunda oylamaya sunulacak 'Prespa Anlaşması'na karşı tepkiler devam ediyor. "Makedonya" isminin herhangi biçimde komşu ülke tarafından kullanılmasına karşı çıkan binlerce kişi Atina başta olmak üzere ülkenin birçok yerinde protesto gösterileri düzenliyor. Anlaşmayı onaylayacaklarını açıklayan birçok milletvekiline tehdit mektupları gönderilirken dün geç saatlerde SYRİZA partisinin Pella milletvekili Theodora Tzakri'nin evine molotof saldırısında bulunuldu. SYRİZA partisi "Bu faşist saldırı Demokrasi'ye karşı yapılmış bir saldırıdır ve herkes tarafından şiddetle kınanması gerek" açıklamasını yaptı.

Salı günü ise SYRİZA partisinin Pieria milletvekili Asterios Kastoris'in evine saldırı düzenlenmişti. Bu akşam geç saatlerde Yunan Meclis Kurulunda oylamaya sunulacak anlaşmayı bir kez daha protesto etmek üzere Meclis Binasının bulunduğu Syntagma Meydanında ve başkentin merkei meydanlarında saat 18.00'dan itibaren protesto gösterileri düzenlenecek. - Chokona

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:54 Kaynak: DHA

Milletvekili, Dünya
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