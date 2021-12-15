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Yunan yargısı Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğundaki sözleşmeli sekretere "casusluk iddiasıyla" hapis cezası verdi - Son Dakika

Yunan yargısı Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğundaki sözleşmeli sekretere "casusluk iddiasıyla" hapis cezası verdi

15.12.2021 23:10
Yunan yargısı Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğundaki sözleşmeli sekretere "casusluk iddiasıyla" hapis cezası verdi

Rodos'taki Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesinin, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram için casusluk yaptığı iddiasıyla hapis cezası kararı aldığı bildirildi.

Rodos'taki Onikiadalar Karma Yeminli Jüri Halk Mahkemesinin, Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğunda sözleşmeli sekreter olarak görev yapan Sebahattin Bayram için casusluk yaptığı iddiasıyla hapis cezası kararı aldığı bildirildi.

Yunan basınında yer alan bilgiye göre, 36 yaşındaki Bayram için 5 yıl ağır hapis cezası verildi.

Karar oy birliğiyle alınırken, Bayram'ın Yunan devleti aleyhinde casusluk yaptığı ileri sürüldü.

Türkiye, Bayram, Yunan, Rodos, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunan yargısı Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğundaki sözleşmeli sekretere 'casusluk iddiasıyla' hapis cezası verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunan yargısı Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğundaki sözleşmeli sekretere "casusluk iddiasıyla" hapis cezası verdi - Son Dakika
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