Yunan yargısında ilk 'geri itme' dosyası: Meriç'ten Türkiye'ye itilen sığınmacı A. Erdoğan anlatıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunan yargısında ilk 'geri itme' dosyası: Meriç'ten Türkiye'ye itilen sığınmacı A. Erdoğan anlatıyor - Son Dakika Dünya

Yunan yargısında ilk 'geri itme' dosyası: Meriç'ten Türkiye'ye itilen sığınmacı A. Erdoğan anlatıyor

6 saat önce

Yunanistan’ın sığınmacıları Türkiye'ye 'geri itme' dosyası ilk kez yargıya taşındı. Meriç'i geçip Yunan polisince sınırdan geri gönderilen A. Erdoğan anlatıyor: Peşini bırakmayacağım.

Yunan yargısında ilk 'geri itme' dosyası: Meriç'ten Türkiye'ye itilen sığınmacı A. Erdoğan anlatıyor, System.String[]

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Çok uzun zamandır cezaevindeyim ve bu beni çok yoruyor. İkiz kardeşimle yıllar sonra buluşacakken Yunan polisi beni Meriç'ten hapishaneye geri itti.



Bu sözler, 5 Mayıs 2019'da bir grup Yunan polisi tarafından Türkiye'ye geri gönderilen 28 yaşındaki matematik öğretmeni Ayşe Erdoğan'a ait.


Gebze cezaevinden euronews'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 28 ay hapis yattıktan sonra Avrupa'ya gitmek istedi ancak geri itilmekten kurtulamadı.

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Euronews, Türkiye, Meriç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:17 
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