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Yunan yargısında ilk 'geri itme' dosyası: Meriç'ten Türkiye'ye itilen sığınmacı A. Erdoğan anlatıyor
6 saat önce
Yunanistan’ın sığınmacıları Türkiye'ye 'geri itme' dosyası ilk kez yargıya taşındı. Meriç'i geçip Yunan polisince sınırdan geri gönderilen A. Erdoğan anlatıyor: Peşini bırakmayacağım.
Bu sözler, 5 Mayıs 2019'da bir grup Yunan polisi tarafından Türkiye'ye geri gönderilen 28 yaşındaki matematik öğretmeni Ayşe Erdoğan'a ait.
Gebze cezaevinden euronews'in sorularını yanıtlayan Erdoğan, Gülen cemaatiyle bağlantılı olduğu iddiasıyla 28 ay hapis yattıktan sonra Avrupa'ya gitmek istedi ancak geri itilmekten kurtulamadı.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 01:17
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