Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten - Son Dakika

Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten

09.10.2020 09:50

Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten Almanya ve İtalya'dan sonra Yunanistan'ın kullandığı kumaş maskeler de Gaziantep'te üretiliyor Sanayici ortaklığıyla maske ve cerrahi önlük üretimine başlayan Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü ürettiği sağlık malzemelerini Avrupa'ya ihraç ediyor.

Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten

Almanya ve İtalya'dan sonra Yunanistan'ın kullandığı kumaş maskeler de Gaziantep'te üretiliyor

GAZİANTEP - Sanayici ortaklığıyla maske ve cerrahi önlük üretimine başlayan Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü ürettiği sağlık malzemelerini Avrupa'ya ihraç ediyor. Enstitünün pandemi sürecinde de ülkeye döviz girişi sağlayan enstitüde, İtalya ve Almanya'nın tulum, önlük ve maske talebinden sonra Yunanistan'dan gelen kumaş maske siparişini yetiştirmeye çalışıyor.

Korona virüs salgınının Türkiye'ye yeni sıçradığı dönemde bütün eğitim öğretim kurumları salgın dolayısıyla kapanırken Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü sanayicilerle ortaklık kurarak bünyesinde maske, cerrahi önlük üretimine başladı. Gaziantep'te faaliyet gösteren tekstil firmasının sahibi olan Mehmet Doğan'ın kumaş ve pazarlama desteğiyle maske ve cerrahi önlük üretimine başlayan enstitünün ürettiği sağlık malzemeleri Almanya ve İtalya'ya ihraç edildi. Salgın dolayısıyla diğer bölümlerin çalışmasına ara verildiği enstitüde çalışan öğretmen, usta öğretici ve öğrenci olan 120 çalışan maske ve cerrahi önlük üretimi bölümünde istihdam edildi. Enstitünün bacasız bir fabrika gibi çalıştığını dile getiren Gaziantep Nurel Enver Taner Olgunlaşma Enstitüsü müdürü Hatice Kutsal, "Biz burada her şeyi yapabiliriz. Yeter ki talep olsun. Biz maaşımızı alıp oturmak istemiyoruz. O maaşın hakkını vermeye çalışıyoruz" dedi.

"Enstitü üretecek biz satacağız"

Hazır giyim üretimi yaptıklarını belirten sanayici Mehmet Doğan, kaliteli ve steril üretimi nerede yapabiliriz diye araştırma yaptıktan sonra Olgunlaşma Enstitüsüyle iletişim kurduklarını aktardı. İtalya ve Almanya pazarına önceden hakim olmalarının kendileri için büyük avantaj olduğunu söyleyen Doğan, "Hijyen ve kalite anlamında da istediğimizi bulunca satış ve pazarlama çok rahat oldu. Biz şirket olarak yaklaşık 5 milyonu aşan sayıda önlük ve tulum ihraç ettik. Olgunlaşma Enstitüsü bunun yüzde 15'lik kısmını karşıladı. Tamamını Olgunlaşma Enstitüsünden karşılayamadık çünkü pandemi döneminde olmamız dolayısıyla acil ürün bekleniliyordu. Olgunlaşma Enstitüsünün ürettiği ürünleri Almanya ve İtalya'ya ihraç ettik. Pandemi Avrupa'da aşırı yayılınca ilk Avrupa'nın taleplerini karşıladık. Çok kaliteli ürün üretildiği için başka yerlerden de talep var. Olgunlaşma Enstitüsü'nün ürünleri çok beğenildi. Onlar ürettiler biz de pazarladık. Onlar kaliteli üretici kısmında bizde ihracatçı ve satış kısmındayız. Biz şirket olarak önlük ve tulumla bu süreçte 6 milyon dolarlık bir ciro yaptık. Ülkemize döviz kazandırdık. İhracatımız devam ediyor. Olgunlaşma Enstitüsü ile işbirliğimiz devam edecek. Onlar üretecek biz satacağız" ifadelerini kullandı.

"Şuan Yunanistan için kumaş maske üretiyoruz"

Üretime 16 Mart itibariyle eğitim ve öğretim kurumlarının tatil edilmesiyle birlikte başladıklarını anlatan Hatice Kutsal ise, ilk olarak press ve kesme makineleriyle cerrahi maske üretimi yaptıklarını söyledi. Maske üretimi yaptıkları esnada maske yapımında kullanılan filtre özelliği olan melt blown maske kumaşına ihtiyaç duyduklarını paylaşan Kutsal, "O sıra Mehmet Doğan beyle iletişime geçtik. Onlardan temin edebileceğimizi öğrendik. Ardından o da bizim paydaşımız oldu. Biz onunla ilk olarak maske üretimine başladık. Ondan sonra cerrahi önlükle devam ettik. Hali hazırda da kumaş maske üretiyoruz. Kumaş maske Yunanistan'dan istendi. Yüzde yüz pamuklu kumaştan üretiyoruz. Benim geçmişte sağlık sektöründe çalışmamda bu işe girmemizde etkili oldu. Biz şuan piyasada satılan kumaş maskelerin aynısını üretmiyoruz. Bizim maskelerimizin içinde yüzde 90 filtre özelliği olan melt blown dediğimiz kumaş var. Filtrenin üzerinde hiç dikiş olmuyor. Çünkü en ufak dikiş bile koruyucu özelliği etkisiz hale getirebilir. Biz piyasaya mal satmanın ötesinde biz kaliteli ve güvenli maske üretmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Enstitü bacasız bir fabrikaya dönüştü"

Mart ayından bu yana kurumlarını hiç kapatmadıklarının altını çizen Kutsal, sürekli üretim halinde olduklarını sözlerine ekledi. Mehmet Doğan'ın kendilerine melt blown kumaşı hibe ettiğini aktaran Kutsal, "Onun bize çok desteği oldu. Biz üretiyoruz o satıyor. Ürettiğimiz bir kısım maskeyi ücretsiz olarak da dağıttık. Gaziantep Olgunlaşma Enstitüsü 120 çalışanıyla maske ve cerrahi önlük üretimine odaklandı. Bütün öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimiz bu konuda çok çaba gösterdi. Ayrıca döner sermayemize de ciddi katkı oldu. Gönüllük esasıyla çalıştığımız içinde döner sermayeden hiç pay almadık. Kurumumuzun maddi olarak hiçbir sıkıntısı yok. Gazianteplinin üretkenliği bize de bulaştı. Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek'e çok teşekkür ediyorum. Mehmet Doğan'a çok teşekkür ediyorum. Bizlere büyük destekte bulundular. Biz burada her şeyi yapabiliriz. Yeter ki talep olsun. Biz maaşımızı alıp oturmak istemiyoruz. O maaşın hakkını vermeye çalışıyoruz. Girişimci ruhumuzla bu kurumu daha da büyütmeye çalışıyoruz. Biz salgın döneminde hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık. Şuan burası bacasız bir fabrika oldu. Bacasız bir fabrika gibi çalışıyoruz" diye konuştu.

Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten
Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten
Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten
Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten
Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten

Mehmet Doğan, Gaziantep, İtalya, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yunanis'tan'ın maskesi Gaziantep'ten - Son Dakika Ekonomi

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