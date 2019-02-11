Son Dakika Haberleri: Yunanistan 1. Lig Basketbol Antrenörü Başkan Alıcık'ı Ziyaret Etti

Yunanistan 1. Lig Basketbol Antrenörü Başkan Alıcık'ı Ziyaret Etti

51 dakika önce

AYDIN (İHA) – Yunanistan'ın Kos Basketbol Takımının Türk Antrenörü Nazillili Hasan Köseoğlu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Yunanistan 1. Lig Basketbol Antrenörü Başkan Alıcık'ı Ziyaret Etti, System.String[]
AYDIN (İHA) – Yunanistan'ın Kos Basketbol Takımının Türk Antrenörü Nazillili Hasan Köseoğlu, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı makamında ziyaret etti.

Yunanistan'ın Kos, Türklerin bildikleri adıyla İstanköy adasında yaşayan Nazillili Basketbol antrenörü Hasan Köseoğlu, Kardeşi Mehmet Köseoğlu ile birlikte Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı ziyaret etti. Yunanistan 1. Liginde yer alan Kos Basketbol takımında antrenörlük ve aynı zamanda Kos Ticaret Kurulu Üyesi Hasan Köseoğlu takımının forması ile ajandasını Belediye Başkanı Haluk Alıcık'a hediye ederken, NBS Basketbol Takımı ve Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ı Kos Adasına davet etti.

Ziyaretlerinden büyük memnuniyet ve gurur duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Alıcık ; "Yunanistan da yaşayan ve Nazilli doğumlu olan Bir Türk, Hasan Köseoğlu Yunan takımının antrenörlüğünü yapıyor olması hem Nazillili hem de bir Türk olarak bizleri mutlu etti. Nazilli'yi çok seven biri olarak Nazillili bir kardeşimizin başka bir ülkede bizleri temsil etmesi hepimizin gururudur. Başarılarının devamını diliyorum ve en kısa zamanda Hasan Köseoğlu kardeşimizin davetini değerlendirerek NBS Basketbol takımımız ile birlikte kendilerini ziyaret edeceğim" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Nazilli, Hasan Köseoğlu, Yunanistan, basketbol, Güncel
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