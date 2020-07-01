Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapıları açmadı - Son Dakika

Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapıları açmadı

YUNANİSTAN'ın, Edirne'ye açılan ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kapalı tuttuğu Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlere karşı kapattığı Kastanies Sınır Kapısı'nın bugün açılacağını duyurmasının ardından ülkeye gitmek için sınır kapılarına gelenler, geçişlerin başlamadığı...

YUNANİSTAN'ın, Edirne'ye açılan ancak koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir kapalı tuttuğu Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlere karşı kapattığı Kastanies Sınır Kapısı'nın bugün açılacağını duyurmasının ardından ülkeye gitmek için sınır kapılarına gelenler, geçişlerin başlamadığı gerekçesiyle geri çevirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Peças, önceki gün yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapatılan İpsala Sınır Kapısı karşısındaki Kipi Sınır Kapısı ile göçmenlerin geçişini engellemek için 28 Şubat'ta kapatılan Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki Kastanies Sınır Kapısı'nın 1 Temmuz'da açılacağını duyurdu.

Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu
SINIR KAPALI OLUNCA GERİ DÖNDÜLER

Açıklamanın ardından Yunanistan'a gitmek için Pazarkule Sınır Kapısı'na gelenler, kapının açılmadığını öğrenince geri dönmek zorunda kaldı. Yunanistan'a gitmek için Pazarkule'ye gelen Halil Yükseloğlu, "Orestiada'ya gitmek istiyordum fakat gördük ki Yunanistan tarafı kapalı. Henüz açılmamış. Açılacağını duymuştuk, o haberden sonra bugün geldik. Ama Yunanistan tarafından dolayı izin vermiyorlar. Yapacak bir şey yok, geri döneceğiz. Açıldığı zaman tekrar deneyeceğiz. En kısa sürede açılmasını bekliyorum. Uzun süredir görüşmediğimiz arkadaşlarım var Orestiada'da, ziyaret amaçlı gidecektim. Yunanistan'ın henüz Türk vatandaşlarını almamasını siyasi olarak görüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Yunanistan'a karşı ters bir durumu yok. Zaten komşuyuz. Tamamen kendi halkının üzerine yaptığı bir politika" dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı'ndan geri dönen Yalçın Gökçe ise "Buraya geldik fakat kapı duvar olduğunu gördük. Dün açılacağını söylemişlerdi. Herhangi bir faaliyet yok. Bizim kapımız açık ama onların kapalı. Yunanistan politikası böyle herhalde, bilmiyoruz. Şimdi de geri döneceğiz. Kastanies'e gidecektim ziyaret amaçlı ama geri döneceğim kapalı olduğu için" diye konuştu.

AB Komisyonu'nun, Yunanistan'ın Türkiye tarafına sınır kapılarını açıp açmayacağı konusunu 15 Temmuz'da tekrar değerlendireceği öğrenildi.


Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 15:42 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapıları açmadı - Son Dakika

Son Dakika

22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:46 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:34 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 20:16 Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 19:33 İngiliz ekibi Wigan Athletic, iflasın eşiğine geldi 18:24 Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarla ilgili soruşturmada 4 kişi serbest bırakıldı 18:20 Yaz ortasında sıcaklar kavururken Süphan beyaza büründü 17:37 Polisten kaçan lüks aracın kaza anı kameraya yansıdı 16:25 Para için arkadaşını testereyle doğrayan yabancı uyruklu şahsa müebbet hapis cezası verildi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
15:45
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
14:54
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak
14:47
Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
14:29
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
11:14
Son Dakika: Türkiye'den AB'ye seyahat kısıtlaması tepkisi: Hayal kırıklığı duyuyoruz, bu yanlış düzeltilmeli
09:42
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
15 Temmuz Demokrasi Otogarı, dün en yoğun gecesini yaşadı
00:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 22:50:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan 1 Temmuz'da açılacağını duyurduğu sınır kapıları açmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]