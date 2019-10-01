Son Dakika Haberleri: Yunanistan 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderecek
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Yunanistan 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderecek

1 saat önce

Yunanistan gelecek yılın sonuna kadar 10 bin göçmeni Türkiye'ye geri göndermeyi planlıyor

Yunanistan 10 bin göçmeni Türkiye'ye gönderecek, System.String[]

Yunanistan gelecek yılın sonuna kadar 10 bin göçmeni Türkiye'ye geri göndermeyi planlıyor.


Midilli Adası'ndaki Morya kampında meydana gelen yangından sonra açıklama yapan hükümet, sınır güvenliğini artırmayı ve kayıtsız göçmenlerle iltica başvurusu reddedilenler için kapalı kamplar inşa etmeyi planladığını duyurdu.

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Midilli Adası, Yunanistan, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 08:16 
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