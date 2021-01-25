Yunanistan, 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı - Son Dakika

Yunanistan, 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı

25.01.2021 19:23
Yunanistan, 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı, System.String[]

Yunanistan, Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için bu ülkeyle anlaşma imzaladı.

Yunanistan, Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alacağı 18 Rafale savaş uçağı için bu ülkeyle anlaşma imzaladı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, temaslarda bulunmak üzere geldiği Atina'da, Yunan mevkidaşı Nikos Panayiotopulos ile Yunanistan Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Yunanistan'ın Fransa'dan almaya karar verdiği 18 Rafale savaş uçağı için resmi anlaşmaya imza atan ikili, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Panayiotopulos, Rafale savaş uçaklarının alımıyla Yunan hava kuvvetlerinin önemli ölçüde güçleneceğini savunarak, bu anlaşmanın iki ülkenin savunma iş birliğinin derinleştirilmesi yönünde önemli bir adım olduğunu söyledi.

Anlaşmanın, "ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını savunmakla görevli Yunan hava kuvvetleri ve silahlı kuvvetlerinin kapasitesini ve caydırıcı gücünü artırmasına katkı sağlayacağını savunan Panayiotopulos, "karmaşık ve büyük bir silahlanma programıyla ilgili müzakerelerin ilk kez bu kadar hızlı ve düzenli şekilde geliştiğini" kaydetti.

Yunanistan, "Rafale alan Avrupa'daki ilk ülke" oldu

Parly ise Yunanistan'ın Avrupa'da bu uçakları satın alan ilk ülke olduğunu, Atina ve Paris'in birçok konuda ortak noktaları paylaştığını belirtti.

Yunan deniz kuvvetlerinin yenilenmesinde Fransız savaş gemilerinin de yer alması ümidini dile getiren Parly, çok yakında bu konuyla ilgili teklifin de Atina'ya sunulacağını aktardı.

Fransız uçak gemisi "Charles de Gaulle", Doğu Akdeniz'e gelecek

Parly, Fransa'nın nisanda Yunanistan ile düzenleyeceği iki ortak tatbikata 8 Rafale uçağıyla katılacağını belirterek, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'un şubat sonunda bir Yunan fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'e geleceğini de ifade etti.

Fransız bakan, Panayiotopulos ile görüşmesinin ardından Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından Maksimu Sarayı'nda kabul edildi.

İlgili kanun tasarısı Yunanistan Parlamentosu'ndan geçmişti

Yunanistan Parlamentosu, Fransa'dan 18 Rafale savaş uçağı alımını öngören yasa tasarısını 14 Ocak 2021'de onaylamıştı.

Atina hükümeti, 6'sı yeni, 12'si ikinci el Rafale savaş uçağının Fransa'dan 2,3 milyar avro karşılığında satın alınacağını duyurmuştu.

Fransa'dan ilk teslimatın temmuzda alınacağı, 18 uçağın tamamının ülkeye gelmesinin 2023 yılı ortasını bulacağı belirtilmişti.

Silahlanmaya ayrılan pay 5 kat artmıştı

Doğu Akdeniz ve Ege'deki gerilimin gölgesinde Atina yönetimi, yıllardır içinde olduğu mali zorluklar, kemer sıkma politikaları ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteği sayesinde zorlukla ayakta durabilen ekonomik tablosuna rağmen 2021 için bütçeden silahlanmaya ayırdığı payı 5 kat artırma yoluna gitmişti.

Savunmaya 2021 için 5,49 milyar avro, savunma harcamalarındaki silahlanma kalemlerine ise 2,5 milyar avro pay ayırdığını açıklayan Atina'nın, askeri harcama planı "son 11 yılın en yüksek düzeyine" ulaşmıştı.

Ülkenin bütçe projeksiyonuna göre, 2020'de Yunanistan ekonomisinin yüzde 10,5 daraldığı tahmin ediliyor.

Yunanistan, Fransa, Yunan, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan, 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD, Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin yeniden başlamasından memnun Yalova'da tehlikeli provokasyon! Alevi vatandaşların evleri işaretlendi Hastanede 'kumar' iddiasına soruşturma! 5 personel açığa alındı Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 137 kişi vefat etti, 5 bin 642 yeni vaka tespit edildi Kadıköy'de bir gol daha! Fenerbahçe Kayserispor karşısında farkı açıyor TikTok videosu çektiği sırada tren çarpan fenomen, hayatını kaybetti 'Pipet paketleme işi' vaadiyle 280 kişiyi dolandırıp ortadan kayboldu Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt
TRT, Necmettin Erbakan'ın hayatını dizi yapıyor TRT, Necmettin Erbakan'ın hayatını dizi yapıyor         
20:04
G.Saraylı Diagne'den vazgeçen West Bromwich, Ahmet Musa'yla ilgileniyor G.Saraylı Diagne'den vazgeçen West Bromwich, Ahmet Musa'yla ilgileniyor         
19:54
Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Sakarya'da kamyon, 2 aracın üzerine devrildi: 1 ölü, 3 yaralı         
19:29
Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi Hollanda'da sokağa çıkma yasağı protestoları sonrası 15 kentte acil durum ilan edildi         
19:12
Muhsin Yazıcıoğlu davasında 12 yıl sonra ilk ceza! Eski emniyet amiri Özmen'e 2 yıl hapis verildi Muhsin Yazıcıoğlu davasında 12 yıl sonra ilk ceza! Eski emniyet amiri Özmen'e 2 yıl hapis verildi         
18:37
Genç kadın kendisine Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti         
17:30
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı         
16:19
Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi Dur durak bilmiyor! Ireland Baldwin kasığındaki dövmeyi göstermek için pijamasını aşağı indirdi         
15:03
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu Varto'da saniyede 45 litre akan, 39 derece sıcaklıkta su bulundu         
12:02
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü Aç kurtlar, ilçe merkezinde yakaladıkları köpeği boğarak sürükleyip götürdü         
10:16
Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı Süper Lig tarihine geçecek olay! Kendi kalesine gol atınca maç sonu vedalaşıp takımdan ayrıldı         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2021 20:14:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan, 18 Rafale savaş uçağı satın almak için Fransa ile anlaşma imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei