Savunma Bütçesine Yeni Demokrasi Partisi, Değişim Hareketi Partisi (KINAL) ve Yunan Çözümü Partisi destek verdi. 2020'de 3,35 milyar euro, 2021'de 5,44 milyar euro ve 2022'de 6,39 milyar euro olan Savunma Bakanlığı bütçesi 2023'te 5,65 milyar euroya geriledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Yunanistan'ın 2023 bütçesi onaylandı! Savunmaya ayrılan ödenekte düşüş yapıldı - Son Dakika

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