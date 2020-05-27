Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu - Son Dakika

Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından normalleşme adımları bir bir atılıyor.

Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu, System.String[]
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından normalleşme adımları bir bir atılıyor. Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla bilirkte Yunanistan, aralarında İsrail ve Almanya'nın da bulunduğu 20 ila 25 ülkeden turist kabul edeceğini açıkladı.

Yunanistan'da 14 gün karantina kuralının uygulanmayacağı seyahatlerin, Haziran ayının ortasından itibaren başlayacağını belirtildi. Ekonomisinin yüzde 20'sini turizm gelirlerinin oluşturduğu Yunanistan'da, önümüzdeki günlerde hangi ülkelerden turist kabul edileceğine dair bir liste yayınlanacağı, bu listede 20-25 ülkenin bulunacağı ifade edildi. Ülkeler arasında Orta Avrupa ve Balkan ülkelerinin de yer alacağı ifade ediliyor.

15 HAZİRAN'DA BAŞLIYOR

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan'ın Alman turistleri 15 Haziran'dan itibaren kabul etmeye başlayacağını duyurmuştu. Mitsotakis, Selanik'e uluslararası uçuşların da yine 15 Haziran tarihinden itibaren başlatılacağını açıkladı. Daha önce uçuşların 1 Temmuz'da başlamasının planlandığı açıklanmıştı ancak bu tarih 15 güne öne çekildi. Yunan adalarına uluslararası uçuşların da 1 Temmuz tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor. Vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerden de adalara uçuşların, 15 Temmuz'dan sonra başlamasına izin verilmesi düşünülüyor. Yunanistan, İtalya, İspanya ve Hollanda haricinde Avrupa Birliği üyesi ülke vatandaşlarını 14 gün karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye kabul edecek. İngiltere ve AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarıysa Yunanistan'a kabuedilmeyecek.


- Yunanistan
Yunanistan, turist, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.05.2020 03:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yunanistan 25 ülkeden turist kabul etmeye başlayacağını duyurdu - Son Dakika Dünya

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