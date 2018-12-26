Yunanistan'da Yangının Yaraları Hala Sarılamadı
1 saat önce
Yunanistan'da sıcak bir 23 Temmuz gününde binlerce insanın hayatı alt üst oldu.
Yunanistan
'da sıcak bir 23 Temmuz gününde binlerce insanın hayatı alt üst oldu. Mati'de çıkan yangın, birçok kişinin hayatına mal olurken, geride kalanların da ömür boyu unutamayacakları bir kabusa dönüştü…
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:36 Kaynak: Youtube
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