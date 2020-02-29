Yunanistan: "4 bin kişinin geçişine izin verilmedi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan: '4 bin kişinin geçişine izin verilmedi' - Son Dakika

Yunanistan: "4 bin kişinin geçişine izin verilmedi"

6 saat önce

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "24 saatte 4 bin kişinin geçişine izin verilmedi" dedi.

Yunanistan:

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, "24 saatte 4 bin kişinin geçişine izin verilmedi" dedi.

Avrupa'ya gitmek isteyen Suriyelilere Türkiye'de sınırın açılmasının ardından Yunanistan tarafında büyük endişe hakim. Sınıra takviye güç yollayan Yunanistan'da polis sınırı geçmeye çalışan mültecilere gaz bombası ile insanlık dışı muamelesini sürdürüyor. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Stelios Petsas, hükümetin sınırları korumak için gereğini yapacağını ifade ederek, "24 saatte 4 bin kişinin geçişine izin verilmedi" dedi.

Sınırda alınan güvenlik önlemleri kapsamında Yunan tarafından basın mensuplarının sınıra yaklaşmasına izin verilmiyor. Yunan polisi, tampon bölgede bekleyen mültecilere zaman zaman gazla müdahale ediyor.

Yaklaşık bir milyon mülteci, 2015 yılında Türkiye'den Yunanistan adalarına geçmişti.

(İHA)

Yunanistan, Türkiye, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:50 Kaynak: İHA
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