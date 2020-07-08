Yunanistan, 6 ayda, 3 bin 603 göçmeni Türk karasularına geri itti - Son Dakika

Yunanistan, 6 ayda, 3 bin 603 göçmeni Türk karasularına geri itti

EGE ve Akdeniz'den çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan 3 bin 603 göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından Türk karasularına geri itildi.

EGE ve Akdeniz'den çeşitli deniz araçlarıyla umut yolculuğuna çıkan 3 bin 603 göçmen, Yunan güvenlik güçleri tarafından Türk karasularına geri itildi. Kimi zaman lastik botlar batırılan, bazen de motor veya yakıtları ellerinden alınan göçmenler, denizin ortasına terk edildi.

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerine yönelik çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Ocak-haziran aylarını kapsayan 6 aylık süreçte gerçekleşen 302 olayda, 5 bin 351 kaçak göçmen umut yolculuğunda yakalandı. Yaşanan olaylarda ise 70 göçmen öldü, ayrıca 69 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu kaydedildi.

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Yunan askeri ise Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmenleri Türk sularına geri gönderdi. Bu olaylar, Sahil Güvenlik faaliyet raporlarında da ortaya konuldu. Çanakkale, Balıkesir ve İzmir Dikili'den Midilli'ye, İzmir Çeşme ve Menderes ile Aydın Didim ve Kuşadası'ndan Sakız Adası'na, Muğla Marmaris'ten Rodos'a, Antalya Kaş'tan Meis'e ve Muğla Bodrum'dan İstanköy ve Farmakosini adalarına geçmek için denize açılan 5 bin 351 göçmenin 3 bin 603'ünün, Yunan güvenlik güçlerince engellendiği öğrenildi.

Çoğu Suriyeli, Afganistan, Filistin, Irak, Mısır, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali gibi farklı ülkelerden daha iyi bir yaşam için umuda yolculuğa çıkan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenler, bu engellemeler sırasında zor anlar yaşadı. Bazen lastik botları sopalarla delinerek ya da kesilerek batırılan, tekne botları sökülen ya da can salına kaderine terk edilen göçmenler, birçok kez ölüm kalım savaşı verdi.

Geçen mart ayında yaşanan olayda, Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca bulundukları botun batırılmaya çalışılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Botun batırılmaya çalışıldığı o anlar da görüntülenmişti.

Son olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Çıplak Ada'nın batısında, 30 Haziran'da, göçmenlerden alınan ifadeye göre, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botları kesilen göçmenler saatlerce suda kaldı. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, 36 göçmeni kurtardı, 1 kişinin cesedine ulaşıldı.


Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yunanistan, 6 ayda, 3 bin 603 göçmeni Türk karasularına geri itti - Son Dakika
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