Yunanistan 7 yılda 43 bin kişiye 'mülteci' statüsü verdi - Son Dakika
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Yunanistan 7 yılda 43 bin kişiye 'mülteci' statüsü verdi

6 saat önce

YUNANİSTAN'a 7 yılda çoğunluğu Suriye, Afganistan, Pakistan ve Irak'tan toplam 290 bin 831 kişi iltica başvurusunda bulunurken 43 bin 908 kişiye 'mülteci' statüsü verdi.

Yunanistan 7 yılda 43 bin kişiye 'mülteci' statüsü verdi, System.String[]
YUNANİSTAN'a 7 yılda çoğunluğu Suriye, Afganistan, Pakistan ve Irak'tan toplam 290 bin 831 kişi iltica başvurusunda bulunurken 43 bin 908 kişiye 'mülteci' statüsü verdi.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı'nın verilerine göre; 2013-2020 Ocak tarihlerinde ülkeye iltica için başvuranların sayısı belli oldu. 7 yılda ülkeye iltica için 290 bin 831 kişi başvurdu. Bu başvuruların 196 bin 412'si erkeklerden, 94 bin 419'u kadınlardan oluştu. Başvuranlar arasınd a10 bin 840'ı erkek, 1048'i ise kız olmak üzere refakatsiz çocuk da yer aldı.

Yaş grubu olarak ise 0-13 yaş grubunda 69 bin 70, 14-17 yaş grubunda 25 bin 574, 18-34 yaş grubunda ise 143 bin 827, 35-64 yaş grubunda 50 bin 960, 65 üstü 1400 kişi iltica başvurusu yaptı.

Yunanistan 2013-2020 ocak verilerine göre 290 bin 831 iltica başvurusundan sadece 43 bin 908 kişiye 'mülteci' statüsü verdi. 8 bin 948 kişiye de ikincil koruma verdi. Yunanistan geçtiğimiz yıl 77 bin 285 başvurudan ise sadece 13 bin 511 kişiye mülteci statüsü verdi. 2019 verilerine göre ise ülkeye ayda ortalama ülkeye 6 bin 440 kişi iltica başvurusunda bulundu. En çok ise Midilli'den iltica başvurusu yapıldı.Verilere göre 61 bin 283 kişi Midilli'den, 58 bin 491 kişi de Afrika bölgesinden başvuru yaptı.

YUNANİSTAN'A 2013-2020 OCAK TARİHLERİNDE İLTİCA İÇİN BAŞVURANLARIN UYRUKLARI

Suriye - 73 bin 569

Afganistan - 55 bin 835

Pakistan - 33 bin 94

Irak - 29 bin 437

Arnavutluk - 12 bin 430

Türkiye - 10 bin 992

Bangladeş - 5 bin 619

İran - 8 bin 539

Gürcistan - 7 bin 498

Kongo-7 bin 196

Filistin - 6 bin 347

Diğer ülkeler - 45 bin 894


Yunanistan, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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