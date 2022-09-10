Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi-KA - Son Dakika
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Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi-KA

10.09.2022 15:34

MSB Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

MSB Bodrum açıklarında, 9 Eylül 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

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Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi-KA - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi-KA - Son Dakika
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