Kaynak: DHA

İhlas Haber Ajansı, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin lastik Türk kara sularına itildiği İHA ile tespit edildi-KA - Son Dakika

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