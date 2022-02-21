Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de Yunanistan'a birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.
Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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