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Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı

21.02.2022 11:03
Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a birlikte kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) zanlısı ile terör örgütü PKK şüphelisi tutuklandı.

Dün güvenlik güçlerince Uzunköprü ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken yakalanan FETÖ şüphelisi N.D. ile PKK şüphelisi H.H'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a birlikte kaçarken yakalanan FETÖ ve PKK şüphelileri tutuklandı - Son Dakika


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