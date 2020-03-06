Yunanistan'a denizden geçişe izin verilmiyor - Son Dakika

SAHİL Güvenlik Komutanlığı, Türkiye'den ayrılmak isteyen kaçak göçmenlerin Ege Denizi'nde geçişlerine tehlikeli olduğu için izin verilmediğini açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den ayrılmak isteyen kaçak göçmenlere müdahale etmeme prensibi uygulandığı ancak hayati tehlike taşıması nedeniyle bu yaklaşımın deniz geçişlerini kapsamadığı belirtildi. Açıklamanın devamında, sahil güvenlik birimlerinin denizden geçişleri, jandarma ve polisin ise karadan denize çıkışları engellemek için çok fazla gayret sarf ettiği ifade edilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun takibiyle, kaçak göçmenlerin deniz geçişlerinin tehlikeli olması nedeniyle Ege Denizi'nden geçişlerine izin verilmiyor" denildi.

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Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: