Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bini aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bini aştı - Son Dakika

Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bini aştı

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" dedi.

Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bini aştı, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı 135 bin 844" dedi.

(İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:40 Kaynak: İHA
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