Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.

Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürdü.

Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

İstanbul, Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:50 Kaynak: AA
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