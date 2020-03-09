Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor
6 saat önce
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:50 Kaynak: AA
Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürdü.
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