Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika

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Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor
6 saat önce
Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri Sığınmacılardan detaylar Çocuklardan detaylar Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:17 Kaynak: AA
Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri
Sığınmacılardan detaylar
Çocuklardan detaylar
Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürüyor.
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