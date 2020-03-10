Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

6 saat önce

Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri Sığınmacılardan detaylar Çocuklardan detaylar Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor.

Sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişleri

Sığınmacılardan detaylar

Çocuklardan detaylar

Isınmaya çalışan sığınmacılardan detaylar EDİRNE - Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacılar Edirne'de toplanıyor. Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacıların Pazarkule sınır kapısında bekleyişi sürüyor.

Yunanistan'a geçmek isteyen sığınmacıların bekleyişi sürüyor

Avrupa, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 02:17 Kaynak: AA
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