Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı
1 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesinde sınır Yunanistan'a yasa dışı olarak lastik botla geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
'nin Enez
ilçesinde sınır Yunanistan
'a yasa dışı olarak lastik botla geçmeye çalışan 36 düzensiz göçmen yakalandı. 7 Ağustos 2019 tarihinde Edirne'nin Enez ilçesi Boztepe
Burnu açıklarında Sahil Güvenlik Botları tarafından fark edilen lastik bot durduruldu. Bot içinde yapılan incelemelerde 23 Afganistan
, 12 İran
ve 1 Özbekistan
olmak üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı.
(İHA)
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