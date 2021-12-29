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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı - Son Dakika

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı

29.12.2021 13:09
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


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Hudut Kartalları, Yunanistan, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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