Yunanistan'a geçmeye çalışan Türk vatandaşı 2 kadın, 5 çocuk Ege'de boğuldu; 12 kişi kurtarıldı
1 saat önce
Beşi çocuk, ikisi kadın 7 Türk vatandaşı Yunanistan'ın Koyun Adası'na varmaya çalışırken teknenin batması sonucunda boğularak hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenliği batan tekneden 12 kişiyi kurtarmayı başardı.
Beşi çocuk, ikisi kadın 7 Türk vatandaşı Yunanistan'ın Koyun Adası'na varmaya çalışırken teknenin batması sonucunda boğularak hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenliği batan tekneden 12 kişiyi kurtarmayı başardı.
Türkiye'ye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Koyun Adası (Oinousses) yakınlarında 18 göçmeni taşıyan bir tekne battı. Yunan sahil güvenlik birimleri, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 5 çocuk ile 2 kadın cesedine ulaştı. Ekipler 4'ü çocuk, 3'ü kadın 12 kişiyi kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:45
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