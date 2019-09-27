Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a geçmeye çalışan Türk vatandaşı 2 kadın, 5 çocuk Ege'de boğuldu; 12 kişi kurtarıldı
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Yunanistan'a geçmeye çalışan Türk vatandaşı 2 kadın, 5 çocuk Ege'de boğuldu; 12 kişi kurtarıldı

1 saat önce

Beşi çocuk, ikisi kadın 7 Türk vatandaşı Yunanistan'ın Koyun Adası'na varmaya çalışırken teknenin batması sonucunda boğularak hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenliği batan tekneden 12 kişiyi kurtarmayı başardı.

Yunanistan'a geçmeye çalışan Türk vatandaşı 2 kadın, 5 çocuk Ege'de boğuldu; 12 kişi kurtarıldı, System.String[]

Beşi çocuk, ikisi kadın 7 Türk vatandaşı Yunanistan'ın Koyun Adası'na varmaya çalışırken teknenin batması sonucunda boğularak hayatını kaybetti. Yunan Sahil Güvenliği batan tekneden 12 kişiyi kurtarmayı başardı.


Türkiye'ye 8 kilometre uzaklıkta bulunan Koyun Adası (Oinousses) yakınlarında 18 göçmeni taşıyan bir tekne battı. Yunan sahil güvenlik birimleri, arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 5 çocuk ile 2 kadın cesedine ulaştı. Ekipler 4'ü çocuk, 3'ü kadın 12 kişiyi kurtardı.

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Yunanistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:45 
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