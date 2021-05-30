Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında düzenlenen ortak basın açıklamasında Türkiye hakkında mesnetsiz ifadeler kullanan Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'a cevap vermiş ve bu diyalog dünya basınında gündem olmuştu.

DENDİAS'IN DAVET ÜZERİNE YUNANİSTAN'A GİTTİ

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiler hem Ege hem de Kıbrıs nedeniyle gergin seyrederken, tüm bu yaşanan gelişmelerin arasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'ın daveti üzerine Yunanistan'a gitti.

SADIK AHMET PAYLAŞIMI GENİŞ YER BULDU

Yunanistan ziyaretinde ilk mesajını "Pozitif gündemle geldik" diye veren Çavuşoğlu'nun daha sonra verdiği mesaj ise günün en çok konuşulan detayı arasına girdi. Yunan medyasının adım adım takip ettiği program kapsamında Batı Trakya Türkleri'nin öncü isimlerinden Doktor Sadık Ahmet'in mezarını ziyaret eden Çavuşoğlu'nun ziyaret sonrası yaptığı paylaşım Yunan medyasını salladı.

"TÜRK AZINLIĞININ HAKLARI İÇİN MÜCADELE ETMİŞ DAVA ADAMI"

Bakan Çavuşoğlu, Sadık Ahmet'in Gümülcine'deki mezarını ziyaret ettikten sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türk Azınlığının hakları için son nefesine kadar mücadele etmiş dava adamı merhum Sadık Ahmet'in #Gümülcine'deki kabrini ziyaret ettik. Sadık Ahmet'in davasına sahip çıkan tüm soydaşlarımıza selam olsun" ifadelerini kullandı.

YUNAN TARAFINDA "MEYDAN OKUMA" OLARAK YORUMLANDI

Bakan Çavuşoğlu'nun ziyaret sonrasında kullandığı ifade, günün en çok konuşulanları arasına girdi. Söz konusu ifadenin bu kadar konuşulma nedeni de merak edilmeye başlandı. Bilindiği üzere Avrupa Birliği üyesi Yunanistan, Batı Trakya'da yaşayan Türkler için 'Müslüman azınlık' ifadesini kullanıyor. Bu nedenle Bakan Çavuşoğlu'nun kullandığı ifade Yunan tarafında "Meydan okuma" olarak yorumlandı.

İşte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun o paylaşımı: