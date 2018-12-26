Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a Giderken Yolda Yakalandılar

Yunanistan'a Giderken Yolda Yakalandılar

47 dakika önce

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde TEM otoyolunda Pakistan uyruklu 9 şahıs yakalandı.

Yunanistan'a Giderken Yolda Yakalandılar, System.String[]
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde TEM otoyolunda Pakistan uyruklu 9 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu Karamesutlu köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından 9 Pakistan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar 1 yıl kadar önce Ağrı üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a geldiklerini, İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra plakasını bilmedikleri araçlarla Yunanistan'a gitmek üzere yola çıktıklarını anacak yol üzerinde bırakıldıklarını belirtti. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:23 Kaynak: İHA

Yunanistan, Kırklareli, Pakistan, 3. Sayfa
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