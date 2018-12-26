Yunanistan'a Giderken Yolda Yakalandılar
47 dakika önce
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde TEM otoyolunda Pakistan uyruklu 9 şahıs yakalandı.
Kırklareli
'nin Babaeski
ilçesinde TEM otoyolunda Pakistan
uyruklu 9 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre TEM otoyolu Karamesutlu köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından 9 Pakistan uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu şahıslar 1 yıl kadar önce Ağrı
üzerinden yasa dışı yollardan Türkiye
'ye giriş yaparak İstanbul
'a geldiklerini, İstanbul'da bir süre kaldıktan sonra plakasını bilmedikleri araçlarla Yunanistan
'a gitmek üzere yola çıktıklarını anacak yol üzerinde bırakıldıklarını belirtti. Şahıslar yapılan işlemlerinin ardından Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:23 Kaynak: İHA
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