Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı - Son Dakika

Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı

6 saat önce

Edirne'de, çok sayıda düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına yüzerek ve botlarla geçti.

Yunanistan'a gitmek isteyen düzensiz göçmenler Meriç nehrini yüzerek aştı, System.String[]

Edirne'de, çok sayıda düzensiz göçmen Meriç Nehri üzerinden Yunanistan tarafına yüzerek ve botlarla geçti.

Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen binlerce düzensiz göçmen sınır köylerindeki birçok noktadan yüzerek, şişme bot ve tahta kayıklarla karşı kıyıya geçmeyi sürdürdü.

Meriç nehrini aşan düzensiz göçmenleri Yunan polisi ve askerleri kovalarken, havaya ateş ederek ve bağırarak durdurmaya çalıştı. Askerleri gören düzensiz göçmenler ise nehrin kenarlarındaki sazlıklara saklandı.

Türkçe, Arapça, İngilizce gibi çeşitli dillerde düzensiz göçmenlere yönelik anonsların yankılandığı sınır hattında bazı düzensiz göçmenler karşı kıyıya ip gerdi. Gerdikleri iplerle de Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler gruplar halinde bekleyişini sürdürdü.

Kiraladıkları taksi ve minibüslerle sınır köylerine gelen düzensiz göçmenlerin yanlarına az eşya aldıkları görüldü.

Bazı gruplar ise geçmek için geceyi beklediklerini söyledi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:32 Kaynak: AA
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