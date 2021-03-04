Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi - Son Dakika
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Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi

04.03.2021 13:07

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton midye ele geçirildi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton midye ele geçirildi.

Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, bir teknede yasa dışı yollarla Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi. Canlı ve taze oldukları belirlenen midyeler, teslim edildikleri Enez Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerince Saros Körfezi'nde denize döküldü. Midye kaçakçıları hakkında işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a götürülmek istenilen 1 ton midye ele geçirildi - Son Dakika
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