Yunanistan'a her sene kaç kaç göçmen gidiyor? Avrupa'da durum ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Yunanistan'a her sene kaç kaç göçmen gidiyor? Avrupa'da durum ne? - Son Dakika Dünya

Yunanistan'a her sene kaç kaç göçmen gidiyor? Avrupa'da durum ne?

6 saat önce

Türkiye'den ayrılan göçmenlerin ilk tercihi Yunanistan. Avrupa'ya kaçak yollardan giden göçmenlerin yarıdan fazlası Yunanistan'ı tercih ediyor.

Yunanistan'a her sene kaç kaç göçmen gidiyor? Avrupa'da durum ne?, System.String[]

Ankara'nın kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri engellememeye başlamasının ardından son son üç günde Türkiye'den ayrılan mültecilerin sayısı 75 bini aştı. Göçmenlerin tamamına yakını kara ve denizden Yunanistan'a geçmeye çalışıyor. Atina ise göçmenleri ülkeye kabul etmeme konusunda kararlı. Peki, her sene Avrupa'ya kaçak yollardan kaç göçmen geçiyor? Bunların kaçı Yunanistan'a gidiyor? Göçmenlerin kaçı denizden ne kadarı karadan Avrupa'ya varıyor?


Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre Avrupa'ya ulaşan göçmenlerin sayısı son yıllarda giderek azaldı. 2019 yılında 128 bin 536 göçmen kaçak yollardan Avrupa'ya gitti. Bu sayı 2018 yılında 147 bin 673, 2017'de 188 bin 372, 2016'da 390 bin 456 ve 2015'te 1 milyon 47 bindi.

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Yunanistan, Türkiye, Ankara, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:23 
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