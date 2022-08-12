Pakistanlı kaçak dinime hakaret etti diyerek genç kadını öldürdü - Son Dakika
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Pakistanlı kaçak dinime hakaret etti diyerek genç kadını öldürdü

12.08.2022 09:29
Pakistanlı kaçak dinime hakaret etti diyerek genç kadını öldürdü

Yunanistan'a kaçak yollarla giren 22 yaşındaki Pakistanlı kaçak, 17 yaşındaki genç kadını öldürdü.

22 yaşındaki Pakistanlı, Yunanistan'a yasadışı yollarla göç etti. Sığınma başvurusu Yunanistan İçişleri Bakanlığı tarafından reddedilen yasadışı Pakistanlı kaçak, sınır dışı edilmedi. Pakistanlı kişi Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşamaya başladı. Ardından 17 yaşındaki Nicolette ile tanışan yasadışı Pakistanlı kaçak, genç kızla sevgili oldu. Ancak Nicolette, Pakistanlının kendisine şiddet uyguladığı sebebiyle ilişkiye son vermek istedi.

GENÇ KIZI BOĞARAK ÖLDÜRDÜ

Yasadışı Pakistanlı kaçak, ayrılık isteğini duyunca genç kızı boğarak öldürdü. Yunan adli tıpçıları genç kızın direndiğini, ağzının ve burnunun kapatıldığını, tırnaklarını saldırgana geçirdiğini ancak kurtulmayı başaramadığını belirtti. Yunanistan polisi, 22 yaşındaki Pakistanlı kaçak için geniş bir güvenlik çemberi ile polis karakoluna getirdi.

"HRİSTİYAN OLMAMI İSTEYİNCE ONU ÖLDÜRDÜM"

Öte yandan ifade veren Pakistanlı, işlediği cinayeti kabul etti ve kendisini savundu: " İtalya'ya gidip evlenme teklif ettim. O da bana Hristiyan olmamı söyledi. Çok sinirlendim. Ondan nefret ettim. Onu öldürünce derhal Selanik'e gittim, ülkeyi terk etmeyi düşünüyordum. Dinime hakaret etti, bana Hristiyan ol dedi. Onu öldürürken benden özür diledi" dedi.

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