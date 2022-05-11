Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı

11.05.2022 17:28
Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Mayıs'ta yakalanan Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 Mayıs'ta yakalanan Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araçta Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunacak FETÖ mensuplarının olduğu istihbaratı doğrultusunda İstanbul'dan hareket eden bir aracı takibe aldı. Polis ekipleri, yaptığı takipte aracı Doyran köyünde durdurmak için önlem aldı. Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araç sürücüsü, yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Araçta bulunanların yapılan GBT kontrolünde aralarında meslekten ihraç edilmiş polis ve öğretmenlerin de olduğu, haklarında "FETÖ'ye üyelik" ve "FETÖ'ye isteyerek yardım etme" suçlarından istinaf mahkemesinde dosyaları bulunan 8 FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi. Zanlıların kaçmasına aracılık ettikleri iddia edilen 3 kişi de gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. 8 şüpheliden A.K., G.C., M.Y. ve S.K. tutuklanırken, A.K., H.V., M.A.F. ve Ç.İ.T.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. - EDİRNE

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Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Münir Karaloğlu, Yunanistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'a kaçamadan yakalanan 8 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı - Son Dakika
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