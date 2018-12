Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Davasında Mütalaa Açıklandı

Darbe girişiminde helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Darbe girişiminde helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Bir sanığa 2 kez, 9 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen mütalaada, Yunanistan'a kaçmayı başaran 8 sanığın ise dosyasının ayrılması talep edildi. Fethullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek, İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu, 8'i firari 19 eski havacı askerin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Osman Gider, Talip Güler, Salih Kukudasoğlu, Halil Can Akbaş, Rıfat Çelik, Fatih Mandacı, Hüseyin Pehlivan, Mehmet Güngör, Mahmut Küçüközer ile tutuksuz sanıklar Ferit Gök ve İsmail Yılmaz hazır bulundu. Tanıkların dinlenilmesinin ardından Cumhuriyet Savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.



DARBE GİRİŞİMİNDEN KATILAN HELİKOPTERLER 4. KARA HAVACILIK ALAYINDAN HAVALANDI



Darbe girişimi kapsamında darbeci askerler tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, TRT, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Valilik, emniyet binaları gibi stratejik önem taşıyan yerlerin ele geçirilmeye ve kontrol altına alınmaya çalışıldığı aktarılan mütalaada, davaya konu faaliyetlerin bir kısmının organize ve icra edildiği Sancaktepe ilçesinde konuşlu 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığında gerçekleştiği kaydedildi. Darbe kalkışması sırasında 4. Kara Havacılık Alayından 21.35 ile 21.50 saatleri arasında 4 adet 14306, 11306, 11308 ve 11309 kuyruk numaralı Skorsky marka helikopterin peş peşe havalandıkları, UH-1 tipi 11070 kuyruk numaralı helikopterin ise darbe teşebbüsü faaliyeti çerçevesinde aynı gün saat 23.59 sıralarında havalandığı belirtildi. Mütalaada, 14306 kuyruk numaralı helikopterde bulunan personellerin Cumhurbaşkanı'na suikast girişiminde bulundukları iddiası ile yakalandıkları, 11070-11306-11308 ve 11309 kuyruk numaralı helikopterlerde bulunan personellerin darbe kalkışması kapsamında İstanbul'da çeşitli faaliyetlerde bulunduktan sonra Yeşilköy Askeri Havalimanı apronunda buluştukları aktarılarak, darbe gecesinde yaşananlar şöyle anlatıldı:



"Emniyet güçlerini buraya operasyon yapması sonrasında 4 helikopterin buradan havalanarak 66. Mekanize Tugay Komutanlığı'na iniş yaptıkları, 16 Temmuz 2016 günü saat 04.30 sıralarında 66. Mekanize Tugayında güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası çatışmaların çıktığı, 12 kişilik helikopter personelin saat 04.50 sıralarında binadan çıkarak 11308 kuyruk numaralı helikoptere bindikleri, 11070,11306 ve 11309 kuyruk no'lu helikopterleri 66. Mekanize Tugayında bıraktıkları, sanıklar Abdullah Yetik ve Ahmet Güzel'in yönetimindeki 11308 kuyruk numaralı helikopterin 66. Mekanize Tugayından ayrılıp Şile bölgesinde ormanlık alana iniş yaptığı, birkaç saat bekledikleri ve Yunanistan'a kaçmaya karar verdikleri, helikopterde bulunan sanıklar Ahmet Güzel, Gençay Böyük, Süleyman Özkaynakçı, Mesut Fırat, Ferudun Çoban, Abdullah Yetik ve Bilal Kurugül'ün sanıklar Rifat Çelik, Mehmet Güngör, Fatih Mandacı ve Halil Can Akbaş'ı Şile'deki ormanlık alana bırakarak 11308 kuyruk nolu helikopterle havalanarak Yunanistan'a kaçtıkları ve Yunanistan yetkili makamları tarafından yakalandıkları anlaşılmıştır."



10 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ



Savcı mütalaasında darbe girişimine katılan ve helikopterle bir kişinin ölümüne yol açan tutuklu sanıklardan Rıfat Çelik'in 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', 'kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından da 20 yıl 6 aydan 35 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Mütalaada, tutuklu sanıklar Salih Kukudasoğlu, Osman Gider, Hüseyin Pehlivan, Talip Güler, Mehmet Güngör, Halil Can Akbaş, Mahmut Küçüközer ve Fatih Mandacı ile tutuksuz sanık Ferit Gök'ün 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Darbe girişiminin ardından Yunanistan'a firar etmeyi başaran 8 askerin dosyasının ayrılmasının talep edildiği mütalaada tutuksuz sanık İsmail Yılmaz'ın ise beraatına karar verilmesi istendi.



BİR SANIĞA TAHLİYE



Mütalaanın ardından söz alan sanıklar ve avukatları mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamak için mahkemeden süre talep etti. Sanıklara savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mahmut Küçüközer'in tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı Ocak ayına erteledi.



