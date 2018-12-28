Yunanistan'a Kaçan Askerlerin Yargılandığı Davada Mütalaa (1)
1 saat önce
Özden ATİK / İstanbul, DHA - FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı.
Özden ATİK/ İstanbul
, DHA
- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan
'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu davada, savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, bir sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, 9 sanık hakkında ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Savcı, Yunanistan'a firar eden 8 sanığın ise dosyasının ayrılmasını talep etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:05 Kaynak: DHA
İstanbul'un Göbeğinde Skandal! Babası, Genç Kızı Zincire Vurdu
İstanbul'un Eski Başkanı Kadir Topbaş İlk Kez Açıkladı: İstifam İstenmedi, Ben İstifa Ettim
Milli Piyangoyla Metrobüs Alma Hayali Olan Vatandaş: Umarım Bundan Sonra Oturarak Yolculuk Yaparım
Erdoğan: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyla Birlikte İlçeleri de Açıklayacağız