Son Dakika Haberleri: Yunanistan'a Kaçan Darbecilerin Davasında 6 Müebbet

Yunanistan'a Kaçan Darbecilerin Davasında 6 Müebbet

1 saat önce

FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada 6 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yunanistan'a Kaçan Darbecilerin Davasında 6 Müebbet, System.String[]
FETÖ'nün darbe girişiminde helikopterle Yunanistan'a kaçan askerlerin yargılandığı davada 6 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığından helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve bir kısmı daha sonra Yunanistan'a kaçan subayların da aralarında bulunduğu havacı askerlerin yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan sanıklar son savunmalarını yaptı. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini talep etti. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 3 sanık hakkında ise müebbet hapis cezası kararı verdi. Davada yargılanan 3 sanık değişen oranda hapis cezasına çarptırılırken, 2 sanık ise beraat etti. Mahkeme heyetince darbe girişiminin ardından Yunanistan'a firar etmeyi başaran 8 askerin dosyasının ise ayrılması kararlaştırdı.

(Yusuf Melikoğlu - Melike İnal/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

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